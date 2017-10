POL-HR: Melsungen - 2.000,- Euro Schaden an Baustellenfahrzeugen

Homberg (ots) - Melsungen 2.000,- Euro Schaden an Baustellenfahrzeugen Zeit: 06.10.2017, 14:00 Uhr bis 09.10.2017, 07:20 Uhr Im Laufe des letzten Wochenendes wurden zwei Baustellenfahrzeuge in der Straße "Im Nick" von unbekannten Tätern beschädigt. Die beiden Baustellenfahrzeuge waren über das Wochenende auf einem neugeschotterten Parkplatz abgestellt worden. Die Täter hatten bei einer Kombiwalze einen Glaseinsatz der Seitentür eingeworfen und die Scheibenisolierung herausgezogen. Bei einer Planiermaschine wurde die Glasscheibe einer Kabinentür eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

