POL-HR: Neukirchen - Versuchter Einbruch in Optikergeschäft

Homberg (ots) - Neukirchen Versuchter Einbruch in Optikergeschäft Zeit: 07.10.2017, 02:50 Uhr In den frühen Morgenstunden haben am Samstag unbekannte Täter versucht, in ein Brillenstudio in der Kurhessenstraße einzubrechen. Die Täter schlugen mehrfach mit einem Kanaldeckel gegen die einbruchhemmende Glaseingangstür. Hierbei wurden sie von einer Zeugin beobachtet. Es blieb bei dem Versuch und die Täter flüchteten möglicherweise mit einem dunklen Seat Leon in Richtung Asterode. Weitere Angaben zum Täter oder zum Kennzeichen konnte die Zeugin nicht machen. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell