POL-HR: Edermünde-Grifte - Diebstahl von Fenstern aus Neubau

Homberg (ots) - Edermünde-Grifte Diebstahl von Fenstern aus Neubau Zeit: 06.10.2017, 19:30 Uhr bis 07.10.2017, 07:15 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter aus einem Rohbau in der Ulmenstraße mehrere Fensterverglasungen im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet. Die Täter betraten den Rohbau in dem noch keine Tür vorhanden war und bauten insgesamt sieben Fensterverglasungen ohne Rahmen der Marke Salamander (Doppelverglasung) aus und entwendeten diese. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar unter Tel. 05622-99880. Schulz, PHK - Pressesprecher-

