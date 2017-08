POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Hochwertige Räder von Fahrzeug gestohlen

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Treysa Diebstahl von Rädern Tatzeit: 07.08.2017, 18:10 Uhr bis 08.08.2017, 07:37 Uhr Einen Satz BMW-Felgen mit Reifen entwendeten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht von einem abgestellten BMW auf dem Gelände eines Autohauses "In der Aue". Die Täter begaben sich auf das Firmengelände zu dem abgestellten BMW und bockten diesen auf. Anschließend überwanden sie die Felgenschlösser der Räder und montierten die Räder ab. Der BMW wurde auf Altreifen heruntergelassen. Die Täter flüchteten mit den Rädern über einen Zaun auf eine angrenzende Wiese. Bei den Rädern handelt es sich um BMW Styling 313 Felgen mit Sommerbereifung. Der Wert der Räder beträgt 4.400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell