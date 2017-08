POL-HR: Schrecksbach: Einbruch in Gaststätte

Homberg (ots) - Schrecksbach Einbruch in Gaststätte Tatzeit: 06.08.2017, 23:30 Uhr bis 07.08.2017, 13:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 300,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Kasseler Straße. Die Täter gelangten in die Gaststätte indem sie die hölzerne Eingangstür aufbrachen. Im Schankraum brachen sie zwei Dartautomaten auf, welche jedoch kein Bargeld enthielten. Die Täter flüchteten vom Tatort, ohne etwas zu entwenden. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell