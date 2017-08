POL-HR: Melsungen, B 83 zwischen Melsungen und Röhrenfurth: 33-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Pkw

Homberg (ots) - Melsungen Schwerer Verkehrsunfall mit getötetem Motorradfahrer auf der B 83 zwischen Röhrenfurth und Melsungen Unfallzeit: 08.08.2017, 05:45 Uhr Heute Morgen kam es auf der B 83, im Bereich der "Hexenbaumkurve", zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Söhrewald getötet wurde. Der Motorradfahrer überholte zwei Fahrzeuge und stieß dann mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 33-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die B 83, aus Richtung Röhrenfurth kommen, in Richtung Melsungen. Ausgangs der sogenannten "Hexenbaumkurve" überholt er mit seinem Motorrad einen Pkw und schert danach wieder nach rechts ein. Anschließend zieht er mit seinem Motorrad wieder nach links um einen zweiten Pkw zu überholen. Hierbei übersieht er offensichtlich einen entgegenkommenden Pkw VW Golf. Als sich der 33-Jährige in Höhe des zu überholenden Fahrzeuges befindet, schlingert das Motorrad, der Fahrer kommt zu Fall und rutscht gegen den entgegenkommenden Pkw VW Golf, welcher von einem 33-jährigen Melsunger gesteuert wird. Das Motorrad rutscht auf der Straße weiter. Der 33-jährige Motorradfahrer wird bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Der Fahrer des Pkws erleidet einen Schock. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000,- Euro Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache bestellt. Beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Die B 83 war im Bereich der Unfallstelle bis 08:00 Uhr komplett gesperrt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

