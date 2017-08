POL-HR: Frielendorf-Lenderscheid: Werkzeuge und Gartengeräte aus Schuppen gestohlen

Homberg (ots) - Frielendorf-Lenderscheid Einbruch in Gartenhütte Tatzeit: 06.08.2017, 18:30 Uhr bis 07.08.2017, 09:15 Uhr Verschiedene Werkzeuge und Gartengerätschaften im Wert von 1.200,- Euro entwendeten unbekannte Täter aus einer Gartenhütte in der Feldgemarkung unterhalb des Sportplatzes. Die Täter begaben sich auf das Gartengrundstück und entfernten gewaltsam die Vorhängeschlösser an dem Schuppen. Anschließend entwendeten sie aus dem Schuppen Werkzeug, Elektrowerkzeug sowie Gartengerätschaften. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

