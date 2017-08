POL-HR: Fritzlar: Sachschaden bei versuchtem Schuleinbruch

Homberg (ots) - Fritzlar Versuchter Einbruch in Schule Tatzeit: 24.07.2017 bis 07.08.2017, 07:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 350,- Euro verursachten unbekannte Täter während der letzten zwei Wochen bei einem versuchten Einbruch in die König-Heinrich-Schule im Schladenweg. Die Täter brachen im Bereich einer Kellertreppe ein Fenster heraus und stiegen in das Schulgebäude ein. Entwendet wurde im Schulgebäude nichts, die Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell