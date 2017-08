POL-HR: Felsberg-Böddiger: Musikanlage aus Pkw gestohlen

Homberg (ots) - Felsberg-Böddiger Versuchter Pkw-Diebstahl Tatzeit:06.08.2017, 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr Am Sonntagmorgen öffneten unbekannte Täter in der Unterdorfstraße einen Pkw und versuchten offensichtlich erfolglos den Pkw mit einem Schraubendreher zu starten, anschließend stahlen sie die Musikanlage. Die Täter begaben sich zu dem unverschlossenen blauen Pkw VW Polo, öffneten eine Tür und versuchten den Pkw zu starten indem sie einen Schraubendreher in das Zündschloss steckten. Da dies nicht gelang bauten die Täter aus dem Fahrzeug das Autoradio der Marke AEG, eine Endstufe Modell PHASE 6, ein Bluetooth Lautsprecher UE BOOM 2 aus und entwendeten diese. Der Wert der Beute beträgt 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell