POL-HR: Schwalmstadt-Ascherode: Schmuck, Bargeld und Unterhaltungselektronik aus Wohnhaus gestohlen

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Ascherode Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 05.08.2017, 13:00 Uhr bis 06.08.2017, 01:30 Uhr Bargeld, Schmuck und Unterhaltungselektronik erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Keil". Die Täter brachen die Terrassentür des Hauses auf und gelangten anschließend in die Räumlichkeiten. Hier durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Sie entwendeten vorgefundenes Bargeld, EC-Karten, einen Laptop, ein Samsung-Tablet-PC, zwei Smartphones (Samsung und Huawey) sowie verschiedene Schmuckstücke. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell