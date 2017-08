POL-HR: Borken: Einbruchsversuch in Baumarkt - Alarmanlage vertreibt Täter

Homberg (ots) - Borken Versuchter Einbruch in Baumarkt Tatzeit: 05.08.2017, 02:28 Uhr Einen nicht bekannten Schaden verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in einen Baumarkt in der Alfred-Nobel-Straße am Samstagmorgen. Die Täter hatten die äußere Schiebetür im Eingangsbereich des Markes aufgedrückt. Hierbei wurde ein Alarm ausgelöst, welcher die Täter offensichtlich vertreib. Es wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

