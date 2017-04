POL-HR: Edermünde-Holzhausen: 260 Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Homberg (ots) - Edermünde-Holzhausen Dieseldiebstahl aus zwei Lkw Tatzeit: 08.02.2017, 19:00 Uhr bis 09.02.2017, 05:30 Uhr Insgesamt 260 Liter Dieselkraftstoff entwendeten unbekannte Täter aus zwei geparkten Lkw auf dem Parkplatz an der Autobahnausfahrt Edermünde-Holzhausen in der vergangenen Nacht. Die Täter begaben sich an die zwei abgestellten Lkw, brachen die Tankverschlüsse auf und zapften anschließend den Kraftstoff ab. Der Wert des Kraftstoffes beträgt 299,- Euro. Beide Tankverschlüsse wurden beschädigt, der Gesamtschaden beträgt 20,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell