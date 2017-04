POL-HR: Neukirchen: Aufbruch von vier Pkw

Homberg (ots) - Neukirchen Mehrere Pkw-Aufbrüche Tatzeit: 08.02.2017, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 08.02.2017, 15:00 Uhr Insgesamt vier Pkw brachen unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Bahnhofstraße auf, dabei entstand 1.000,- Euro Sachschaden. Die unbekannten Täter begaben sich zu den geparkten Fahrzeugen und stachen vermutlich mit einem Schraubendreher in die Fensterdichtungen ein. Anschließend hebelten sie mit dem Schraubendreher, bis die jeweilige Scheibe brach. Bei einen grauen Smart, einem silbernen Suzuki und einem schwarzen Opel Astra wurden nur die Scheiben beschädigt. Bei einem roten Audi A4 wurde eine Scheibe beschädigt und ein mobiles Navigationsgerät im Wert von 150,- Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell