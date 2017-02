POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Wohnungsdurchsuchungen wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

Homberg (ots) - Schwalm-Eder-Kreis LKA Thüringen ermittelt wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln - Wohnungsdurchsuchungen auch im Schwalm-Eder-Kreis Zeit: 30.01.2017 Im Rahmen eines größeren Ermittlungsverfahrens des Landeskriminalamtes Thüringen, wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, wurden am Montagmorgen auch zwei Wohnhäuser im hiesigen Kreis durchsucht. Beamte der Polizeidirektion Schwalm-Eder durchsuchten ein Haus in Edermünde und eines in Niedenstein. Näheres siehe nachfolgende Pressemitteilung des LKA Thüringen.

"Das Landeskriminalamt Thüringen Dezernat Schwere und Organisierte Kriminalität führt gemeinsam mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Organisierte Kriminalität in Gera seit August 2016 einen Ermittlungskomplex wegen der illegalen Einfuhr und des unerlaubten Handeltreibens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Tatverdacht richtet sich gegen eine Tätergruppierung aus dem Raum Thüringen/ Hessen. Der Hauptverdächtige, ein 49jähriger Deutscher, soll hierbei seit Jahren Kokain und Haschisch im zweistelligen Kilogrammbereich aus den Niederlanden eingeführt und so unter anderem den Großraum Erfurt beliefert haben. Dabei ging er äußerst professionell und konspirativ vor. Nur durch umfangreiche Ermittlungen gelang es, ihn zu identifizieren und eine Vielzahl von Tathandlungen zu dokumentieren.

Gegen ihn, einen weiteren deutschen Tatverdächtigen (34 Jahre) und einen 27jährigen aserbaidschanischen Abnehmer aus Erfurt wurden Haftbefehle erlassen.

Bei zwei weiteren Verdächtigen, deutsch 33 und 43 Jahre alt, wurden Durchsuchungen durchgeführt.

Insgesamt wurden gestern 14 Objekte (Wohnungen, Wohnhäuser und zwei Gewerbeobjekte) in Hessen und Thüringen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Thüringen und der Hessischen Polizei durchsucht. Der Zugriff auf die Tatverdächtigen erfolgte vorher durch Spezialkräfte des LKA Thüringen.

Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt:

u.a. zirka 5,5 Kilogramm Kokain, 1,8 Kilogramm Crystal, 2 Kilogramm Haischisch 6 Kilogramm Marihuana sowie Bargeld i. H. von ca. 100.000 Euro.

Gegen eine 68jährige Familienangehörige wurde ein Verfahren wegen Geldwäsche eingeleitet und ebenso durchsucht. Sie soll Bargeld für den Kauf der Drogen zur Verfügung und Erlöse aus den Drogengeschäften auf ihren Konten deponiert haben.

Im Zuge der Vermögensabschöpfung wurden bei den Beschuldigten weiter hochwertige Sachwerte, zwei Grundstücke und ein Konto mit ca. 20.000 Euro gesichert." Weitere Anfragen zu den Ermittlungen bitte an das LKA Thüringen, unter Tel.: 0361/341-1107 oder per Mail an pressestelle.lka@polizei.thueringen.de Markus Brettschneider, PHK -Pressestelle-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell