POL-HR: Wabern: Räuberischer Diebstahl von Körperpflegemitteln

Homberg (ots) - Wabern Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 01.02.2017, 11:29 Uhr Körperpflegemittel im Wert von 32,- Euro erbeutete ein unbekannter Täter gestern Vormittag bei einem Räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Landgrafenstraße. Der Täter begab sich in den Lebensmittelmarkt und steckte dort Zahnbürsten, Zahncreme und flüssiges Waschmittel unter seine Kleidung. Als er den Markt verlassen wollte ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von einem Ladendetektiv angesprochen und an der Kleidung festgehalten. Der Täter riss sich los und flüchtete mit der Waren auf der Alten Kasseler Straße in Richtung Ortsausgang. Bei dem Täter ist ca. 25 - 35 Jahre alten, schlank, 185 -190cm groß und er hat kurzes schwarzes Haar mit einem Vollbart. Zur Tatzeit trug er einen grauen Jogginganzug mit Kapuze, einen schwarzen Mantel sowie schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

