POL-HR: Willingshausen und Schwalmstadt: Verdächtige angebliche Telekommitarbeiter unterwegs

Homberg (ots) - Willingshausen-Wasenberg und Schwalmstadt-Treysa Verdacht des versuchten Betruges - angebliche Telekommitarbeiter unterwegs Tatzeit: 31.01.2017 - 01.02.2017 In den vergangenen beiden Tagen waren in Wasenberg und Treysa zwei Männer unterwegs, welche angeblich im Auftrag der Telekom die Telefonanschlüsse auf Glasfaseranschluss umstellen wollten. Die beiden Männer waren am 31.01.2017 um 16:00 Uhr in Wasenberg in der Marburger Straße und um 18:00 Uhr im Tulpenweg unterwegs. Sie klingelten an den Wohnungstüren und erklärten, dass sie die Telefonanschlüsse auf digitale Technik umstellen wollten. Hierbei zeigten die Männer auch angebliche Telekomausweise vor. Die beiden Männer wurden jedoch nicht in die Häuser reingelassen. Am gestrigen Abend traten vermutlich die gleich Männer um 17:00 Uhr in Treysa, in der Herbstgasse und um 20:00 Uhr in der Bahnhofstraße auf. Auch in diesen beiden Fällen wurden die Männer nicht in das Haus eingelassen. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Beide Männer trugen schwarze Arbeitskleidung mit einer Telekomaufschrift. Einer der Männer ist ca. 20 - 30 Jahre alt, schlank, hat kurze dunkle Haare und ist 160 - 170 cm groß. Der andere Mann ist ca. 40 - 50 Jahre alt, hat eine normale Figur, kurze graue Haare und ist ca. 160 cm groß. Die beiden Männer sind vermutlich mit einem silbernen oder grauen Pkw mit Frankfurter Kennzeichen unterwegs. Zu Straftaten ist es bisher nicht gekommen. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

