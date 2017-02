POL-HR: Fritzlar: Tablett-Computer und Bargeld aus Wohnhaus gestohlen

Homberg (ots) - Fritzlar Diebstahl aus Wohnhaus Tatzeit: 31.01.2017, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 01.02.2017, 00:15 Uhr Ein Samsung-Tablett und etwas Bargeld entwendeten unbekannte Täter aus einem Wohnhaus "Am Mühlengraben". Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Haus und entwendeten dort das Tablett und eine kleine schwarze Tasche mit einem geringen Bargeldbetrag. Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell