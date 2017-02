POL-HR: Körle: Wohnhauseinbruch

Homberg (ots) - Körle Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 31.01.2017, 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr 250,- Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einem Wohnhauseinbruch "Am Steinsheckchen". Die Täter brachen mit einem Beil ein Kellerfenster auf und gelangten anschließend in das Wohnhaus. Sie durchsuchten das Haus und stellten auf der Terrasse mehrere Taschen mit Bekleidungsstücken bereit. Die Täter flüchteten jedoch ohne Beute durch die zuvor geöffnete Terrassentür vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell