POL-HR: Gudensberg: Brand in Schnellimbiss - eine Person verletzt

Homberg (ots) - Gudensberg Verletzte Person bei Brand in Schnellimbiss Brandzeit: 31.01.2017, 11:10 Uhr Bei einem Brand in einem Schnellimbiss in der Kasseler Straße erlitt ein 27-jähriger Mitarbeiter eine Rauchgasvergiftung. In dem Schnellimbiss fanden heute Vormittag Arbeiten an der Fritteuse statt, hierbei geriet diese in Brand. Im Rahmen der Löscharbeiten durch die Mitarbeiter wurde der 27-Jährige verletzt. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

