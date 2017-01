POL-HR: Spangenberg: 200,- Euro Schaden bei versuchtem Rathauseinbruch

Homberg (ots) - Spangenberg Versuchter Einbruch in Rathaus Tatzeit: 27.01.2017 bis 30.01.2017 In das Spangenberger Rathaus versuchten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einzubrechen. Die Täter begaben sich zu einem Erdgeschossfenster in der Rathausstraße und versuchten dieses mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen. Hierbei beschädigten sie das Fenster, konnten es jedoch nicht öffnen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell