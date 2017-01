POL-HR: Felsberg - Diebstahl eines Kaugummiautomaten

Homberg (ots) - Felsberg Diebstahl eines Kaugummiautomaten Zeit: 24.01.2017 bis 26.01.2017, 19:00 Uhr Diebe hebeln Kaugummiautomat von Hauswand. Letzte Woche im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag haben unbekannte Diebe einen Kaugummiautomat von einer Hauswand in der Untergasse abgehebelt und entwendet. Das Stehlgut beträgt ca. 360,- Euro. An der Hauswand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-7089-0. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell