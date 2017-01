POL-HR: Spangenberg - Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (ots) - Spangenberg Einbruch in Kindertagesstätte 26.01.2017, 19:00 Uhr bis 27.01.2017, 07:00 Uhr Hoher Schaden und geringe Beute. Unbekannte Täter brechen in Kindertagesstätte in der Straße "Am Bahnhof" ein. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in eine Kindertagestätte eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Aus einem Büro wurde eine blaue Geldkassette mit ca. 30 Euro Wechselgeld entwendet. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-7089-0. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell