POL-HR: Gilserberg - Einbruch in Gaststätte

Homberg (ots) - Gilserberg Einbruch in Gaststätte Zeit: 30.01.2017, 02:05 Uhr Einbrecher räumen Geldspielautomat aus. Heute Morgen in den frühen Morgenstunden sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster zur Gaststätte auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend hebelten sie einen Geldautomaten auf und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstanden. Hinweise an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, POK - Pressesprecher -

