POL-HR: Neukirchen - Tageswohnungseinbruch

Homberg (ots) - Neukirchen Tageswohnungseinbruch Zeit: 28.01.2017, 16:30 Uhr bis 28.01.2017, 18:00 Uhr Hauseigentümerin überrascht Einbrecher. Am Samstagnachmittag wurde ein Einbrecher in einem Einfamilienhaus in der Berliner Straße von der Hauseigentümerin überrascht. Als die 53-Jährige gegen 18:00 Uhr nach Hause kam und die Haustür aufschloss bemerkte sie, dass die verschlossene Flurtür aufgebrochen war. Als sie weiter in ihre Wohnung ging stand sie plötzlich einem fremden Mann gegenüber. Sie schrie laut um Hilfe und konnte so den Täter in die Flucht schlagen. Der Täter flüchtete sofort in den Keller und rannte aus dem Haus. Als die 53-Jährige vor die Haustür ging, konnte sie noch einen zweiten Mann weglaufen sehen. Den Mann in der Wohnung konnte sie wie folgt beschreiben: 170 - 175 cm groß, kräftige Gestalt, trug eine dunkle Mütze und eine dunkle Jacke. Der zweite Mann, der vermutlich draußen "Schmiere" gestanden hat, sei etwas kleiner gewesen, hatte ebenfalls eine kräftige Statur und war ähnlich gekleidet. Vermutlich ist der Täter über eine unverschlossene Kellertür in das Haus gelangt. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstanden. Durch die überraschende Wiederkehr der Eigentümerin, hat der Einbrecher sein weiteres Tatvorhaben abbrechen müssen und konnte nichts entwenden. Hinweise an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, POK - Pressesprecher -

