POL-HR: Fritzlar-Haddamar/Züschen/Ungedanken, Edermünde-Haldorf - Sachbeschädigung an Briefkästen

Homberg (ots) - Fritzlar-Hadamar/Züschen/Ungedanken, Edermünde-Haldorf Sachbeschädigung an Briefkästen Zeit: 29.01., 04:50 Uhr - 09:15 Uhr Randalierer sprengen mehrere Briefkästen mit Böllern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Briefkästen im Bereich Fritzlar und Edermünde durch unbekannte Täter gesprengt. In Fritzlar-Haddamar sprengten die Täter in der Entengasse um 04:50 Uhr einen Dreifach-Metallbriefkasten. Durch die Explosion wurde sogar die dahinter befindliche Doppelverglasung beschädigt. Sachschaden: 500,- Euro. In Edermünde -Haldorf wurde um 05:30 Uhr ein Briefkasten im Steinbuschweg gesprengt. Sachschaden: 200,- Euro. In Fritzlar-Züschen wurde in der Nacht ein Briefkasten der Deutschen Bundespost durch massive Gewalteinwirkung beschädigt. In der Nähe dieses Briefkastens wurde zwar auch Reste von Feuerwerkskörper aufgefunden, aber am Briefkasten waren keine Brand- oder Schmauchspuren vorhanden. Sachschaden: 50,- Euro. In Fritzlar-Ungedanken wurde ebenfalls in der Nacht ein Briefkasten in der Hauptstraße gesprengt. Sachschaden: 30,- Euro. Vermutlich handelt es sich in allen Fällen um die gleichen Täter. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell