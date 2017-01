POL-HR: Fritzlar - Sachbeschädigung an Außenlaterne

Homberg (ots) - Fritzlar Sachbeschädigung an Außenlaterne Zeit: 27.01.2017, 20:00 Uhr bis 28.01.2017, 09:30 Uhr Randalierer zerstören Edelstahllaterne. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße "Wehrenpfad" eine 120 cm große Edelstahllaterne auf einem Privatparkplatz beschädigt. Am Samstagmorgen fiel der Eigentümerin auf, dass die Laterne aus der Verankerung gerissen wurde und der Leuchtkopf zerstört wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell