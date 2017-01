POL-HR: Fritzlar - Wohnungseinbruchdiebstahl

Homberg (ots) - Fritzlar Wohnungseinbruchdiebstahl Zeit: 25.01.2017, 15:00 Uhr bis 27.01.2017, 14:00 Uhr Einbrecher brät Eier auf Herdplatte. Unbekannte Täter brechen in eine unbewohnte Einzimmerwohnung in der Pappelallee ein. Letzte Woche sind im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag unbekannte Täter in eine leerstehende Einzimmerwohnung eingebrochen. Die Täter schlugen zunächst eine 1,40 x 0,80 m große doppelverglaste Fensterscheibe mittel Bohrmaschine ein. Nachdem sie die Wohnung betraten hatten, wurden in der Kochnische auf dem Herd mitgebrachte Eier auf der Herdplatte gebraten. Hierdurch wurde der Herd völlig unbrauchbar gemacht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Es wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, POK - Pressesprecher -

