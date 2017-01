POL-HR: Edermünde-Holzhausen - Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf Spielcasino

Täterfoto Raubüberfall auf Spielcasino (Collage) Bild-Infos Download

Homberg (ots) - Edermünde-Holzhausen Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf Spielcasino Zeit: 30.11.2016, 00:35 Uhr Unbekannter Täter überfällt am 30.11.2016 um 00:35 Uhr ein Spielcasino in der Frankfurter Str. und erbeutet 305,- Euro Bargeld - Die Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung. Der abgebildete Mann forderte unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Herausgabe von Bargeld aus der Registrierkasse. Nachdem eine 47-jährige Angestellte dem Täter das Scheingeld ausgehändigt hatte, verließ er die Spielothek zu Fuß in Richtung eines Wohnmobilhändlers, wo das Fluchtfahrzeug geparkt war. Bei dem Fluchtfahrzeug dürfte es sich um einen Pkw Kombi handeln. Anschließend flüchtet der Täter mit dem Fahrzeug in Richtung Edermünde bzw. zur Autobahnauffahrt Richtung Kassel.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 175 - 180 cm groß, schlanke sportliche Figur, braune Augen, sprach gutes Deutsch mit osteuropäischem Akzent und "piepsiger" Stimme, bewaffnet mit schwarzer Pistole mit silbern glänzendem Patronenlager, trug grauen Kapuzenpulli mit Label auf der linken Brust und Taschen im Bauchbereich, olivgrüne Sturmhaube mit durchgängigem Augenschlitz, schwarze Handschuhe, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, Bluejeans mit Auswaschungen im Oberschenkelbereich.

Weitere Informationen finden sie auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Nordhessen unter: www.polizei.hessen.de/ppnh/

Wer kennt die abgebildete Person bzw. wem ist die abgebildete Person aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell