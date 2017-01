POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Treysa Sachbeschädigung an Wohnhaus Zeit: 26.01.2017, 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr Wiederholte Sachbeschädigung an Wohnhaus. Gestern Nachmittag ist ein Wohnhaus in der Hundsgasse zum zweiten Mal beschädigt worden. Unbekannte Täter hatten in Abwesenheit der Hauseigentümerin wiederholt die Fassade ihres Wohnhauses beschädigt und insgesamt sechs Ethernitplatten zerbrochen. Es ist wieder ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro entstanden. Bereits vor knapp zwei Wochen hatten unbekannte Täter ebenfalls sechs Etheritplatten an der Hausfassade zerschlagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell