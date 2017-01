POL-HR: Melsungen - Festnahme von zwei Ladendieben

Homberg (ots) - Melsungen Gewerbsmäßiger Diebstahl Zeit: 25.01.2017, 17:25 Uhr Gewerbsmäßige Ladendiebe in Untersuchungshaft. Vorgestern wurden zwei Ladendiebe nach Jackendiebstahl von der Melsunger Polizei festgenommen. Am Mittwochnachmittag hatte ein 40-jähriger Zeuge beobachtet, wie zwei männliche Täter in der Innenstadt mehrere Kleidungsstücke von einem Verkaufsständer eines Bekleidungsgeschäftes nahmen und sich in Richtung Bartenwetzer Brücke entfernten. Zu diesem Zeitpunkt war der Diebstahl noch nicht in dem Geschäft aufgefallen. Sofort informierte der Zeuge die Melsungen Polizei. Durch eine anschließende Fahndung konnten die beiden Täter, ein 21-Jähriger aus Mauretanien und ein 37-Jähriger aus Libyen, am Bartenwetzer Bahnhof festgenommen werden. Die Täter trugen die insgesamt fünf entwendeten Sportjacken im Gesamtwert von 800,- Euro mit sich. Die Täter waren der Polizei nicht unbekannt. Der 37-Jährige dürfte auch für einen Ladendiebstahl Ende 2016 in Kassel in Frage kommen. Hier wurden ein Pulli, eine Jeans und drei Jacken im Wert von ca. 340,- Euro entwendet. Gegen den 21-Jährigen besteht ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Diebstahls. Durch die Staatsanwaltschaft Kassel wurde jeweils ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt. Beide Täter, die über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden gestern Nachmittag dem Amtsrichter vorgeführt. Beide Täter sind in Untersuchungshaft gegangen. Die Täter müssen sich nun wegen gewerbsmäßigem Diebstahl verantworten. Schulz, POK - Pressesprecher -

