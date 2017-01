POL-HR: Homberg - Versuchter Betrug mittels "Enkeltrick"

Homberg (ots) - Homberg Versuchter Betrug mittels "Enkeltrick" Zeit: 25.01.2017, 09:40 Uhr Enkeltrickbetrügerin forderte 18.000,- Euro. Gestern Morgen hat eine Enkeltrickbetrügerin 18.000,- Euro von einer 64-jährigen Hombergerin gefordert. Die Hombergerin wurde von einer weiblichen Anruferin mit unbekannter Telefonnummer angerufen, welche sich als ihre Nichte ausgab. Die angebliche Nichte gab an, sich in einer Notlage zu befinden und auf der Bank kein Geld zu bekommen. Die Nichte wolle ihrer Tante einen Besuch abstatten, um dann das geforderte Geld bei ihr abzuholen. Die 64-Jährige erkannte aber an der Stimme, dass es sich bei der Anruferin definitiv nicht um ihre Nichte handelte und verständigte sofort die Polizei. Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Schulz, POK - Pressesprecher -

