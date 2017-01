POL-HR: Homberg - Einbruchdiebstahl aus Heimwerkermarkt

Homberg (ots) - Homberg Einbruchdiebstahl aus Heimwerkermarkt Zeit: 24.01.2017, 19:00 Uhr bis 25.01.2017, 08:40 Uhr Diebe klauen Brennstoffmaterialien aus Heimwerkermarkt. In der letzten Nacht sind unbekannte Täter in einen Heimwerkermarkt im Basthauptweg eingebrochen. Die Täter brachen zunächst das mit einer Kette verschraubte Bauzaunteil des Außenlagers aus der Wand und entwendeten anschließend verschiedene Brennstoffmaterialien, wie Brennholz, Pellets und Briketts im Wert von 150,- Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, POK - Pressesprecher -

