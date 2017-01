POL-HR: Fritzlar - Einbruch in Trafo-Station

Homberg (ots) - Fritzlar Einbruch in Trafo-Station Zeit: 24.01.2017, 12:24 Uhr Einbrecher verursachen kurzzeitigen Stromausfall in Fritzlar. Gestern Mittag sind unbekannte Täter in eine Mittelspannungs-Trafo-Station auf dem Kiesgrubengelände Oppermann eingestiegen. Dort brachen sie ein Lüftungsgitter einer Tür zur Trafo-Station auf. Durch die 100 x 50 cm große Öffnung stiegen sie in den Traforaum ein. Im Innern lösten sie Schrauben von Kupferkabeln, die nicht unter Strom standen und brachen einen Schaltkasten auf. Die im Schaltkasten ankommenden Kabel standen unter 20.000 Volt. Beim Abmontieren verursachten die Täter einen Kurzschluss, wodurch im Bereich Fritzlar der Strom kurzzeitig ausfiel. Vermutlich wurden die Einbrecher durch diesen Kurzschluss von der weiteren Tatausführung abgehalten und verließen sofort den Tatort. Am Tatort haben die Täter diverse Werkzeuge, einen Rucksack und eine brennende Taschenlampe zurückgelassen. An der Schaltanlage und der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Entwendet wurde nichts. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell