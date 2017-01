POL-HR: Spangenberg - Einbruch in Kindergarten

Homberg (ots) - Spangenberg Einbruch in Kindergarten Zeit: 20.01.2017, 18:00 Uhr bis 23.01.2017, 07:00 Uhr Täter blieben ohne Beute. Im Laufe des letzten Wochenendes sind unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Straße "Am Schloßberg" eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie die unverschlossenen Fächer der Angestellten. Anschließend hebelten sie noch ein Fenster zum Turnraum auf. Nach Angaben der Kindergartenleiterin wurde aber nichts entwendet. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell