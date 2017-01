POL-HR: Jesberg - Versuchter Computerbetrug, Erpressung

Homberg (ots) - Jesberg Versuchter Computerbetrug, Erpressung Zeit: 12.01.2017, 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr Jesberger wird Opfer eines Computerbetruges. Computer nicht mehr zu gebrauchen. Gestern Mittag wurde ein 46-jähriger Jesberger von einer angeblichen Microsoft-Mitarbeiterin angerufen. Sie gab an, eine angebliche Hackerbedrohung von seinem Computer abwehren zu wollen. Dazu hat die Anruferin sich mit der Hilfe des Computerbesitzers auf dem Rechner eingeloggt. Der Computerbesitzer sollte nun für die erbrachte "Leistung" einen Betrag in Höhe von 360,- Euro bei der Postbank auf ein Konto der Western Union transferieren. Jetzt bemerkte der Jesberger den Schwindel. Nachdem er nicht der Geldforderung nachkam, wurde ihm damit gedroht, seinen Rechner mit einem Passwort zu sperren. Dies geschah dann auch unverzüglich, und er konnte seinen Computer nicht mehr nutzen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Nie am Telefon irgendwelche Programme oder Dienste kaufen oder gebührenpflichtige Abonnements abschließen. Zudem sollte man niemand Zugang zum Computer gewähren, bevor man nicht die Legitimation geprüft hat. Transaktionen über Western Union sollten nur an persönlich bekannte Personen erfolgen. Am besten solche Telefongespräche sofort beenden. Schulz, POK - Pressesprecher -

