POL-HR: Homberg-Mörshausen - Sachbeschädigung an Hochsitz

Homberg (ots) - Homberg-Mörshausen Sachbeschädigung an Hochsitz Zeit: 19.01.2017, 12:00 Uhr bis 23.01.2017, 11:00 Uhr Randalierer schwingen Axt. Im Zeitraum von Donnerstag bis Montag haben unbekannte Täter in der Gem. Mörshausen unterhalb des Werberges einen Hochsitz mit einer Axt beschädigt. Es ist ein Schaden in Höhe von ca. 300,- Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell