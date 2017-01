POL-HR: Frielendorf - Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Homberg (ots) - Frielendorf Einbruchsdiebstahl aus Pkw Zeit: 23.01.2017, 09:30 Uhr bis 10:35 Uhr Einbrecher klauen Geldbörse aus Pkw. Am Montagmorgen haben unbekannte Täter einen Pkw in der Neuen Bahnhofstraße aufgebrochen und eine Geldbörse mit EC-Karte, Personalausweis und Bargeld entwendet. Die Täter schlugen die rechte hintere Seitenscheibe ein und öffneten so den Pkw. Anschließend entnahmen sie eine schwarze Herrengeldbörse aus einem Einkaufskorb, der auf der Rücksitzbank stand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell