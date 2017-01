POL-HR: Homberg-Sondheim - Kampfmittelfund

Homberg (ots) - Homberg-Sondheim Kampfmittelfund Zeit: 22.01.2017, 16:13 Uhr Jäger findet Panzerfaustmunition in seinem Revier. Am Sonntagnachmittag fand ein Jäger eine Granate in seinem Sondheimer Revier und verständigte Bundeswehr und Polizei. Die ca. 25 cm große Granate steckte zum Teil in der gefrorenen Erde auf einem Waldweg. Da es sich um neuzeitliche Munition handelte wurde nicht der Kampfmittelräumdienst, sondern das Sprengkommando des Landeskriminalamtes angefordert. Die Spezialisten aus Wiesbaden konnten die Munition identifizieren. Bei der Granate handelte es sich um Übungsmunition für eine Panzerfaust mit scharfem Treibsatz, die seit über 30 Jahren nicht mehr verwendet wird. Die Granate hatte offensichtlich einen Zündversager. Gegen 22:14 Uhr wurde die Granate durch das Sprengkommando geborgen, mitgenommen und der Vernichtung zugeführt. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell