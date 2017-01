POL-HR: Gudensberg - Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen

Homberg (ots) - Gudensberg Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen Zeit: 23.01.2017, 08:00 Uhr Unbekannte Täter setzen Thuja-Hecke in Brand. Heute Morgen haben unbekannte Täter in der Kasseler Straße vier Thuja-Büsche in Brand gesetzt. Die Büsche wurden durch die Feuerwehr abgelöscht. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell