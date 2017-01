POL-HR: Frielendorf - Einbruch in Vereinsheim

Homberg (ots) - Frielendorf Einbruch in Vereinsheim Zeit: 20.01.2017, 16:30 Uhr bis 21.01.2017, 12:15 Uhr Zerbrochene Bierflaschen auf Schwimmbadgelände zurückgelassen. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Straße "Am Sportplatz" eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten über das Fenster in das Vereinsheim. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie eine Kiste Bier im Wert von 13,- Euro. Die Kiste mit zerbrochenen Bierflaschen wurde aber von den Tätern auf dem Schwimmbadgelände zurückgelassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, POK - Pressesprecher -

