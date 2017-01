POL-HR: Melsungen - Sachbeschädigung an Pkw

Homberg (ots) - Melsungen Sachbeschädigung an Pkw Zeit: 11.01.2017, 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr Unbekannte Täter zerkratzen Pkw-Motorhaube. Gestern Abend haben unbekannte Täter in der Straße "Oberes Bachfeld" die Motorhaube eines roten Pkw Renault mit 3 Kratzern beschädigt. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter der Tel.: 05661-70890. Schulz, POK - Pressesprecher -

