POL-HR: Guxhagen - Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Homberg (ots) - Guxhagen Einbruchsdiebstahl aus Pkw Zeit: 17.01.2017, 10:00 Uhr bis 18.01.2017, 18:00 Uhr Diebe erbeuten Navigationsgerät und Autoradio. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter aus einem Pkw ein Autoradio und ein eingebautes Navigationsgerät gestohlen. Der Pkw war vor einer Garage im Baunsbergring abgestellt. Da sich keinerlei Aufbruchspuren an dem BMW befanden, geht die Polizei davon aus, dass der Pkw elektronisch geöffnet wurde. Nach dem Öffnen des Pkw bauten die Täter das Autoradio, das Navigationsgerät, sowie die Bedienteile fachmännisch aus. Genaue Angaben zur Höhe des Stehlschadens konnte der Pkw-Eigentümer zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter der Tel.: 05661-70890. Schulz, POK - Pressesprecher -

