POL-HR: Felsberg-Gensungen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots) - Felsberg-Gensungen Versuchter Einbruch in Wohnhaus Zeit: 18.01.2017, 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr Haustür hielt Einbruchsversuch stand. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, sich Zutritt zu einem Wohnhaus im Finkenweg zu verschaffen. Die Täter versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln, aber sie hielt den Einbruchsversuchen stand. Die Ehefrau des Hauseigentümers hatte zur Nachtzeit verdächtige Geräusche wahrgenommen, konnte diese aber nicht zuordnen. An der Haustür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter der Tel.: 05661-70890. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell