POL-HR: Borken-Stolzenbach - Landwirtschaftlicher Unfall

Homberg (ots) - Borken-Stolzenbach Landwirtschaftlicher Unfall Zeit: 19.01.2017, 13:30 Uhr 59-Jähriger wird schwer am Kopf verletzt. Gestern Mittag wurde ein 59-Jähriger aus Borken Opfer eines landwirtschaftlichen Unfalls und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kassel geflogen werden. Der 59-jährige Hobbyzüchter hatte gemeinsam mit seinem Sohn und einem Nachbarn seine Galloway-Rinder in einen Viehtriebwagen eingesperrt. Beim Herauslassen von einzelnen Rindern stieß plötzlich ein Bulle mit seinem Kopf mit voller Wucht gegen das leicht geöffnete Tor. Hierdurch schwang das Tor auf und traf den 59-Jährigen so am Kopf, dass er dabei schwere Verletzungen erlitt. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell