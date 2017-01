POL-HR: Bad Zwesten - Diebstahl von Reitsätteln

Homberg (ots) - Bad Zwesten Diebstahl von Reitsätteln Zeit: 18.01.2017, 20:55 Uhr Diebe klauen Reitsättel aus Pferdeanhänger. Vorgestern Abend haben unbekannte Täter zwei Reitsättel aus einem Pferdeanhänger in der Straße "Am Bodenfeld" entwendet. Die Täter hebelten innerhalb von weniger als zwei Minuten die verschlossene Sattelkammer eines Pferdeanhängers auf und entwendeten hieraus einen Reitsattel Prestige "Roma Jump" und einen Reitsattel Gerloc Genius Dressage im Gesamtwert von 4.500,- Euro. Nach dem Diebstahl habe sich ein Kleinwagen mit Kasseler Kennzeichen vom Tatort entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell