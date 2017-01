POL-HR: Melsungen - Diebstahl eines Smartphones

Homberg (ots) - Melsungen Diebstahl eines Smartphones Zeit: 18.01.2017, 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr Dieb klaut Handy aus Umkleide. Gestern Abend haben unbekannte Täter ein Smartphone der Marke HUAWEI P 9, Farbe: Titanium Grau im Wert von 400,- Euro aus dem Umkleideraum der Alten Sporthalle der Gesamtschule in der Dreuxallee entwendet, während sich die Handyeigentümerin in der Sporthalle beim Fußballtraining befand. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell