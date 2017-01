POL-HR: Melsungen - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Homberg (ots) - Melsungen Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Zeit: 13.01.2017 bis 17.01.2017, 13:30 Uhr Schraubendreher beim Einbruchsversuch abgebrochen. Unbekannte Täter scheiterten bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Elbinger Straße. Zunächst versuchten die Täter ein Küchenfenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, versuchten sie die Terrassentüren aufzuhebeln. Hierbei brach das Hebelwerkzeug, ein Schraubendreher, ab und blieb im Türspalt stecken. Vermutlich aus diesem Grund ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und verließen den Tatort, ohne etwas zu entwenden. Am Fenster und an den Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Erst gestern wurde der Einbruchsversuch vom Hauseigentümer festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell