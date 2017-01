POL-HR: Homberg-Sondheim - Brandstiftung

Homberg (ots) - Homberg-Sondheim Brandstiftung Zeit: 18.01.2017, 02:00 Uhr Unbekannte Täter stecken zwei Pkw an. Ein Pkw brennt völlig aus. Heute Morgen haben unbekannte Täter in der Straße "Am Berg" zwei Pkw angezündet. Durch eine Nachbarin wurde gegen 02:00 Uhr ein lauter Knall wahrgenommen. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie einen brennenden Pkw und verständigte sofort die Feuerwehr. Die alarmierte Feuerwehr löschte den bereits vollständig brennenden Pkw Smart, der dicht an der Hauswand abgestellt war, ab. Bei einem weiteren, auf dem Grundstück in einem Carport abgestellten Pkw Chrysler Dodge, fand die Feuerwehr einen brennenden "Anzündwürfel" auf dem Hinterreifen und löschte diesen ebenfalls ab. Hier waren schon der Reifen und die Kunststoffverkleidung oberhalb des Reifens angebrannt. Das Wohnhaus der Pkw-Eigentümer wurde durch den Brand völlig verqualmt und musste durch die Feuerwehr druckbelüftet werden. An den beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 25.000,- Euro. Am Wohnhaus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, POK - Pressesprecher -

