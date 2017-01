POL-HR: Morschen-Eubach - Sachbeschädigung an Pkw

Homberg (ots) - Morschen-Eubach Sachbeschädigung an Pkw Zeit: 13.01.2017, 15:00 Uhr bis 20:55 Uhr Unbekannte Täter zerkratzen Pkw in der Eubachstraße. Am letzten Freitag haben unbekannte Täter die komplette Fahrerseite eines grünen Audi A4 mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, POK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell