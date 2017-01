POL-HR: Wabern - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots) - Wabern Versuchter Einbruch in Wohnhaus Zeit: Sonntag, 15.01.2017, 11:15 Uhr Unbekannte Täter versuchen in ein Wohnhaus im Pappelweg einzubrechen. Gestern wurde der Einbruchsversuch vom Wohnungseigentümer bemerkt. Unbekannte Täter hatten versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Die Täter ließen aber aus unbekannten Gründen von ihrer Tat ab. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Entwendet wurde nichts. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, POK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell